Israel admite tiros durante visita de diplomatas à Cisjordânia e gera indignação internacional

O Exército israelense explicou que a delegação "entrou em uma área onde não estava autorizada a estar" e os soldados "que operam na região realizaram disparos de advertência para afastá-los", antes de lamentar os "incômodos causados". Segundo a agência de notícias palestina Wafa, participavam da visita representantes de vários países, entre eles Brasil, França, Reino Unido, Espanha, Canadá, Rússia, Turquia, Índia, Egito e Chile.

Os "tiros de advertência" realizados pelo Exército israelense durante a visita do grupo de diplomatas na Cisjordânia ocupada são "inaceitáveis", reagiu nesta quarta-feira (21) a ONU. "Está claro que diplomatas que estão cumprindo seu trabalho jamais devem ser alvo de tiros ou de qualquer outro tipo de ataque", declarou à imprensa Stéphane Dujarric, porta-voz do chefe das Nações Unidas, António Guterres. Sua segurança "deve ser respeitada em todo momento (...). Esses diplomatas, incluindo o pessoal da ONU, foram alvo de tiros, sejam de advertência ou o que for... o que é inaceitável", completou.

Israel cada vez mais criticado

O episódio acontece em um momento quem que Israel já é alvo de críticas internacionais por permitir a entrada de uma quantidade ínfima de ajuda na Faixa de Gaza, comparativamente às imensas necessidades de sua população. O país anunciou que na segunda (19) e na terça-feira (20), após a suspensão parcial do bloqueio total imposto a Gaza em 2 de março, permitiu a entrada de uma centena de caminhões da ONU.

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) assegurou que o volume da ajuda que Israel permitiu distribuir não é nem de longe o suficiente para uma população de 2,4 milhões de pessoas, e tachou a decisão de uma "cortina de fumaça", enquanto o assédio "continua".

As Nações Unidas denunciaram que a abertura proposta por Israel representa uma "gota d'água no oceano". O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) também lamentou os obstáculos israelenses para a entrega da ajuda a seus destinatários finais, após entrar em Gaza.