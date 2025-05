Itália lança grande operação para desmantelar máfia calabresa que importa cocaína do Brasil

As forças de segurança italianas anunciaram, nesta quarta-feira (21), uma grande operação contra a temida máfia calabresa, a 'Ndrangheta, envolvendo 200 pessoas em uma investigação, das quais 97 são alvo de um mandado de prisão. Considerada a máfia mais rica e poderosa da Itália, a 'Ndranguetta está implantada na região da Calábria, no sul do país, com representantes em mais de 40 países, incluindo o Brasil.

Uma estrutura única, que coordena famílias mafiosas da Calábria (sul), se encarregava de "importar do exterior, especialmente da Colômbia, do Brasil e do Panamá, grandes quantidades de cocaína escondidas em contêineres carregados em navios", segundo um comunicado dos carabineiros, como é conhecida a polícia italiana.

"Trabalhadores portuários" pagos pela máfia eram responsáveis por retirar do porto calabrês de Gioia Tauro a droga, que era "distribuída por todo o território nacional por meio de uma estrutura bem organizada e dirigida" pelas famílias mafiosas.