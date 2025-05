ONG Médicos Sem Fronteiras acusa Israel de permitir ajuda 'ridiculamente insuficiente' a Gaza

A maioria da população de Gaza, mais de 2 milhões de pessoas, depende quase completamente da ajuda que entra no estreito território palestino, devastado pelos bombardeios intensos e as operações militares ordenadas em resposta ao ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023. A Faixa de Gaza está sob bloqueio humanitário há 11 semanas e o balanço de mortes ultrapassa as 52 mil vítimas.

Nas últimas semanas, a pressão diplomática, por parte dos próprios países do bloco, aumentou para que a União Europeia se posicione sobre a situação em Gaza. Paris e outras capitais se posicionaram contra as "ações escandalosas" do Exército israelense no território palestino e o "nível intolerável de sofrimento dos civis", salienta o jornal francês Le Monde.

Agora cabe à Comissão Europeia e ao Serviço Europeu para a Ação Externa verificar a compatibilidade da política do governo de Benjamin Netanyahu com o respeito aos direitos fundamentais, aponta o jornal. Se a Comissão considerar que Israel não está cumprindo o acordo, terá que propor uma série de medidas, que podem incluir congelamento ou suspensão do tratado.

A validação depende dos Estados-membros que terão então que discutir as medidas propostas. Dependendo da sua natureza, isso exigirá uma votação unânime dos 27 países para medidas políticas e uma maioria qualificada para medidas comerciais, por exemplo.

Suspensão não levaria a nada

O diário Libération lembra que o acordo inclui uma parte política e outra econômica. A primeira, defende o diálogo entre Israel e União Europeia. A segunda, cria uma zona de livre comércio para os setores da indústria, agricultura e serviços.