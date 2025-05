Palestinos temem que Israel se apodere de tesouro arqueológico na Cisjordânia ocupada

Israel investe atualmente mais de € 8 milhões em Sebastia, no norte da Cisjordânia, para financiar escavações arqueológicas no local. As obras começaram em 12 de maio. Os palestinos receiam que as escavações sejam um passo inicial para Israel tomar posse definitiva do sítio histórico. Nesta quarta-feira (21), a Bélgica pediu "explicações convincentes" de Israel, após soldados israelenses intimidarem um grupo de diplomatas durante uma visita oficial à Cisjordânia ocupada.

Com informações da enviada especial da RFI a Sebastia, Amira Souilem, e AFP

Logo no início da manhã, grupos de estudantes palestinos visitavam o sítio arqueológico. Dorgham Farès, diretor de patrimônio da região de Nablus, inicia sua explicação em tom de melancolia: "O medo agora é não podermos mais entrar no sítio. Como funcionário do Ministério do Turismo e Patrimônio e morador da região, posso acabar tendo que pagar ingresso para visitar o lugar como se fosse um turista qualquer", contou à RFI.