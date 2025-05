Relatório do governo francês alerta para ameaça 'islamista'; muçulmanos temem estigmatização

O presidente exigiu que novas propostas fossem apresentadas ao governo, as quais serão avaliadas em um próximo Conselho de Defesa marcado para o início de junho, segundo um comunicado sucinto do Palácio do Eliseu. A reunião contou com a presença do primeiro-ministro François Bayrou, bem como dos ministros responsáveis pelos setores envolvidos, incluindo os do Interior, das Relações Exteriores, das Finanças, da Educação Nacional, do Ensino Superior e dos Esportes. Esses três últimos ministérios são particularmente visados pelo suposto movimento islamista, conforme detalhou o Eliseu.

Macron não apenas pediu que os ministros revisassem suas propostas, mas também expressou seu descontentamento com os vazamentos de informações à imprensa sobre o relatório que ele próprio havia encomendado em 2024 sobre a Irmandade Muçulmana e o islamismo político. "O clima estava tenso, e Emmanuel Macron ficou irritado com alguns de seus ministros pela preparação da reunião e pelos vazamentos antes da reunião", confirmou uma fonte ministerial.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, que recentemente obteve uma vitória contundente à frente do partido de direita Os Republicanos, foi particularmente alvo dessa frustração do presidente, principalmente devido aos vazamentos de informações.

Preocupação entre a comunidade muçulmana

O relatório sobre o islamismo na França, que destaca a crescente preocupação com a influência da Irmandade Muçulmana no país, tem gerado preocupação entre a comunidade muçulmana. Muitos temem que as discussões públicas sobre o islamismo e o extremismo possam levar a um aumento da estigmatização dos muçulmanos e reforçar estereótipos negativos.

De acordo com líderes muçulmanos, a associação generalizada entre o islamismo e o extremismo violento tem afetado a percepção pública dos muçulmanos na França, que já enfrentam desafios em termos de integração social e aceitação. Essa situação pode resultar em uma maior marginalização e discriminação, prejudicando ainda mais a convivência pacífica no país.