"Samba Infinito": curta de Leonardo Martinelli representa Brasil na Semana da Crítica de Cannes

Ele lembra que a origem do Carnaval "vem de um legado da colonização europeia, mas também traz muitos elementos da diáspora africana, da cultura indígena. Então tudo acaba se misturando e formando algo unicamente brasileiro, e a gente busca retratar um pequeno fragmento disso no nosso filme".

Gilberto Gil no elenco

Além da participação especial de Gilberto Gil, como um sábio guardião do Gabinete Real de Leitura, e de Camila Pitanga, o curta tem a atuação de Alexandre Amador e a estreia do ator mirim Miguel Leonardo. Para o jovem cineasta foi uma "sorte e honra ter esse elenco muito especial. Um quarteto que ilumina a tela", celebrou ele.

Poder dirigir Gilberto Gil, particularmente, foi "a realização de um sonho porque ele é um artista brasileiro, na minha opinião, um dos mais importantes do século 20 e 21. Gil representa as contradições e as belezas que existem no ser brasileiro", indica.

A primeira cena do filme é genial, uma ideia realmente de cinema. Uma placa de proibido fazer barulho parece estar na posição certa em uma rua torta."É uma imagem que estava na minha cabeça há muitos anos, de um elemento da cidade que estivesse fora do lugar, mas que a câmera colocasse no lugar certo e colocando o resto da cidade do mundo de forma errada", revela o diretor carioca.

Trilogia

"Samba Infinito" é o terceiro de uma trilogia de curtas musicais de Leonardo Martinelli, que começou com o primeiro filme do cineasta "Fantasma Neon", e continuou com o "Pássaro Memória". Segundo o diretor, Samba Infinito aborda temas que já estão presentes ao longo da filmografia dele, como "pensar como podemos habitar a cidade, como podemos representar o espaço público e, ao mesmo tempo, a relação da cidade com a labuta, com o trabalho".