Trump tenta pressionar presidente da África do Sul com suposto 'genocídio' de agricultores brancos

Além dessa polêmica, o governo Trump está irritado com Pretória devido à queixa de genocídio apresentada pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ).

Por sua vez, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, sentado ao lado de Donald Trump na Casa Branca, fez um apelo nesta quarta-feira (21) para "recomeçar do zero" as relações entre os dois países, que vêm se mostrando bastante tensas desde o retorno do republicano ao poder.

"Estou aqui, principalmente, para redefinir as relações entre os Estados Unidos e a África do Sul", declarou o líder sul-africano, destacando especialmente a área econômica.

Instrumentalização da luta contra o apartheid

O clima era relativamente descontraído no Salão Oval da Casa Branca quando, de repente, o presidente norte-americano pediu que as luzes fossem apagadas para que os vídeos fossem exibidos em uma tela.

Em um dos vídeos, Julius Malema ? líder de um partido de oposição de esquerda radical da África do Sul, que obteve 9,5% dos votos nas eleições do ano passado ? entoa o canto "Kill the Boer" ("Mate o fazendeiro"), uma música herdada da luta contra o apartheid, antigo regime de supremacia branca.