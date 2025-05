Chuvas deixam mortos e mais de 50 mil pessoas isoladas na Austrália

A região leste da Austrália foi atingida por chuvas torrenciais nesta quarta-feira (20). As tempestades deixaram pelo menos três mortos e quase 50.000 pessoas isoladas, de acordo com o primeiro-ministro do estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns.

A polícia retirou os corpos das vítimas na região rural de Mid North Coast, a cerca de 400 quilômetros a nordeste de Sydney.

Em alguns locais, caiu metade da média anual de chuvas em apenas três dias, informou o serviço meteorológico do governo.