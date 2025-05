Entre segurança e estigmatização: o dilema francês sobre o islamismo político

O relatório

O relatório, elaborado por dois especialistas, apresenta um panorama preocupante, mas equilibrado. O documento não aponta para uma ameaça violenta ou revolucionária, mas sim para um trabalho de longo prazo da Irmandade Muçulmana, que busca construir ecossistemas comunitários em certas regiões urbanas do território francês. Também destaca a crescente influência sobre os jovens, especialmente por meio de escolas privadas muçulmanas e da internet.

Embora reconheça a gravidade do tema, Macron considerou que as primeiras propostas dos ministérios envolvidos na investigação foram insuficientes. O presidente solicitou ao ministro do Interior, o ultraconservador Bruno Retailleau, um novo plano de ação para junho, refletindo tanto a complexidade do problema quanto as tensões políticas sobre como enfrentá-lo.

Análise da imprensa

Segundo o texto provisório de 75 páginas que o jornal Le Monde pôde consultar, houve uma preocupação em remover os nomes da maioria das pessoas entrevistadas por razões de segurança, mas também para proteger os serviços de inteligência estrangeiros que contribuíram para a elaboração do relatório. Até mesmo os nomes dos dois autores ? um diplomata, ex-embaixador na Argélia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Líbia e Tunísia, e um alto funcionário do Estado francês ? que haviam sido tornados públicos pelo Ministério do Interior na época da encomenda, foram apagados no momento da publicação.

O papel dos Emirados Árabes Unidos

Na avaliação do Le Monde, "o relatório é amplamente inspirado pelos Emirados Árabes Unidos, que travam uma guerra obsessiva contra a Irmandade Muçulmana em todo o mundo". O documento também incorpora teses polêmicas, como as da pesquisadora Florence Bergeaud-Blackler, que popularizou o conceito de "separatismo islâmico", e de Gilles Kepel, idealizador do "jihadismo atmosférico".