França, Reino Unido e Canadá encorajam o Hamas, diz Netanyahu após críticas sobre ação israelense em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou nesta quinta-feira (22) a França, o Reino Unido e o Canadá de incentivar "os assassinos em massa do Hamas". A declaração foi feita após Paris, Londres e Ottawa terem denunciado o que classificaram de "ações escandalosas" do governo de Israel em Gaza.

Netanyahu reagia a uma declaração conjunta publicada na segunda-feira (19) pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e pelos primeiros-ministros britânico e canadense, Keir Starmer e Mark Carney. Embora reconheçam o direito de Israel de "se defender" contra o "terrorismo" e insistam para que o Hamas liberte "imediatamente os últimos reféns que tem mantido tão cruelmente desde 7 de outubro de 2023", os representantes da França, do Reino Unido e do Canadá avisaram que "não ficariam de braços cruzados" diante das "ações ultrajantes" do governo israelense em Gaza.

"Nós nos opomos firmemente à extensão das operações militares israelenses em Gaza", disseram eles, considerando o "nível de sofrimento humano (...) intolerável" na Faixa de Gaza. "Se Israel não puser fim à nova ofensiva militar e suspender suas restrições à ajuda humanitária, tomaremos outras medidas concretas em resposta", ameaçaram, sem dar mais detalhes. Eles acrescentaram ainda que estavam "determinados a reconhecer um Estado palestino como uma contribuição para a obtenção de uma solução de paz duradoura" para o conflito israelo-palestino.