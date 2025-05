Governo Lula espera diminuir resistência ao acordo Mercosul-UE em visita à França

Os dois presidentes também devem discutir o ProSub, resultado da parceria estratégica firmada em 2008 entre as duas nações, no maior projeto de defesa do Brasil, cujo orçamento gira em torno de R$ 40 bilhões.

A agenda de Lula ainda está em fase de negociação. A primeira parte da viagem, a visita de Estado propriamente dita, deve ocorrer de 5 a 7 de junho.

A segunda, entre os dias 7 e 9 de junho, será na cidade balneária de Nice, que sediará a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. Lula participará, na manhã do dia 9, da abertura do evento, considerado de extrema importância no contexto da COP30.

O acordo Mercosul-União Europeia também estará em pauta. Trata-se de um tema caro ao presidente Lula, que deseja vê-lo assinado até o final deste ano. Para que os europeus aprovem o entendimento, ainda é preciso submetê-lo a duas instâncias fundamentais: o Conselho e o Parlamento Europeus.

No primeiro, é necessário obter o apoio de 15 dos 27 países do bloco, que juntos representem pelo menos 65% da população. No segundo, é exigida maioria simples.

Na avaliação do governo brasileiro, a etapa mais difícil deve ser justamente a do Conselho. No entanto, o cenário internacional e a própria configuração das instituições europeias neste segundo semestre podem influenciar positivamente o acordo.