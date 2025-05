Guerra em Gaza só acaba com fim da ofensiva de Israel e sem Hamas, diz especialista

A Faixa de Gaza se tornou alvo de uma nova ofensiva terrestre, lançada neste domingo (18). A operação ocorre após vários dias de bombardeios intensos e em meio às negociações indiretas entre representantes do Hamas e de Israel em Doha, no Catar. Por que Israel lançou essa ofensiva? Segundo Denis Charbit, professor do Departamento de Sociologia, Ciência Política e Comunicação da Universidade Aberta de Israel, o premiê Benjamin Netanyahu está sendo pressionado por ministros ultranacionalistas.

Na opinião do cientista político franco-israelense, o governo de Benjamin Netanyahu tenta equilibrar a pressão política interna e as expectativas da opinião pública, que resiste a uma nova ofensiva sem ligação clara com a libertação dos reféns.

De acordo com ele, o governo justifica a intensificação militar como uma forma de forçar o Hamas a aceitar um cessar-fogo que inclua a libertação dos israelenses sequestrados em 7 de outubro de 2023, que ainda estão na Faixa de Gaza.