João Fonseca estreia em Roland-Garros contra o número 31 do mundo; sorteio de chaves teve craque do PSG

Foram sorteados na tarde desta quinta-feira (22) os nomes dos jogadores que vão disputar as chaves principais de simples da 124ª edição do torneio de Roland-Garros, em Paris. As partidas do tradicional campeonato de tênis no saibro começam no domingo (25), após uma semana de disputas classificatórias em que os representantes brasileiros foram eliminados. Já classificados, João Fonseca, Bia Haddad e Thiago Monteiro conheceram seus primeiros adversários, em sorteio que contou com a estrela do futebol francês, Ousmane Dembélé.

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

O sorteio das chaves de simples masculina e feminina aconteceu esta tarde, no Complexo de Roland-Garros, na zona oeste da capital francesa, com a presença do convidado de honra, o artilheiro Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, que disputará a final da Copa da França no sábado (24) e a final da Liga dos Campeões, no dia 31 de maio. Admirador do tênis, o craque dos gramados afirmou que torcerá para os atletas da equipe tricolor. "Esperamos que ele nos dê sorte e que possamos dar sorte a ele nas finais", disse o presidente da Federação Francesa de Tênis (FTT), Gilles Moretton.