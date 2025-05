Camila Pitanga participa pela 1ª vez do Festival de Cannes e reverencia o legado do pai

Eu bebo dessa fonte. Honro com meu trabalho da melhor maneira possível, mas eu não estou aos pés de Antônio Pitanga. Ele é um farol que ilumina não só a minha caminhada, mas a caminhada de qualquer ator brasileiro.

Eu tive a honra de entrevistar o seu pai, Antonio Pitanga, há 2 anos, quando ele foi homenageado no Festival do Cinema Brasileiro de Paris..

Eu queria muito ter estado presente. Essa homenagem foi muito especial. Além da história da participação dele, ele é alguém que celebra, que renova. No festival do Rio do ano passado, meu pai estava presente em 3 filmes, sendo que em um deles acumulando o trabalho de ator e diretor, o "Malés". Eu participo como atriz. É o segundo filme em que ele dirige aos 80.

Agora ele está com 85, mas quando estava filmando, estava com 82 anos. Um projeto que fala da resistência negra no Brasil, fala de um levante muito importante, muito emblemático na história brasileira. Um filme que se passa em 1835 e que se torna extremamente atual a partir do momento que a gente precisa evocar uma nova maneira de se pensar a história do Brasil, de se pensar em uma perspectiva preta sobre a história do Brasil. Se a gente quer de fato superar a problemática racial e a sua infâmia, a gente precisa que a história seja contada por nós.

António Pitanga não está presente presencialmente, mas ele está presente nas telas no documentário para "Vigo Me Voy", que, aliás, comemorou aqui em Paris os 85 anos do Cacá Diegues. Os dois foram parceiros de cinema e fizeram a história do cinema brasileiro juntos?

Parceiros de cinema e de vida. Eles são irmãos. Foi muito emocionante. Eu sou amiga da família (do Cacá). Tinha a emoção da celebração de todo o legado do Cacá, de tudo que ele entrega como crítica, como reflexão, como inquietação, como perguntas. Mas eu não posso me afastar da dimensão afetiva que esse filme tem para mim, porque meu pai está presente na tela do início ao fim do filme. E não só o ator, é o irmão presente na tela. Essa troca recíproca, desses 2 amigos que se regavam a vida inteira.