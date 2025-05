China denuncia "politização" da educação após Trump proibir matrícula de estrangeiros em Harvard

Segundo o site da universidade, considerada uma das melhores do mundo, Harvard recebe cerca de 6.700 estudantes internacionais ? 27% do total ? e já formou 162 ganhadores do Prêmio Nobel.

Perda financeira

"A certificação do programa Sevis (Student and Exchange Visitor) da Universidade de Harvard foi revogada com efeito imediato", escreveu a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, em carta enviada à instituição.

Com a revogação, a Harvard está proibida de receber estudantes com vistos F ou J no ano letivo de 2025-2026. Esses vistos são usados principalmente por estudantes e acadêmicos estrangeiros.

A medida representa uma perda potencial significativa para a universidade, tanto financeira quanto em prestígio internacional.