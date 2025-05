Com Brasil entre os favoritos, competição intensa marca reta final no Festival de Cinema de Cannes

O drama social, com a estética realista caraterística dos diretores belgas, acompanha cinco adolescentes acolhidas em um abrigo para mães solteiras. O elenco é composto por jovens atrizes em ascensão e nada menos do que 33 bebês foram escalados para interpretar os cinco papéis dos recém-nascidos.

Esta é a décima participação dos irmãos Dardenne no Festival de Cannes. Eles já receberam duas Palmas de Ouro com "Rosetta", em 1999, e "A Criança", em 2005.

"The Mastermind"

Kelly Reichardt regressa ao Festival de Cannes com "The Mastermind" (O Cérebro), sobre um carpinteiro que vira ladrão de arte e planeja seu primeiro grande assalto. Ambientado no início dos anos 1970, em uma cidade do interior de Massachusetts, o longa narra a história de James Blaine Mooney, interpretado por Josh O'Connor.

A seleção de "The Mastermind" marca o retorno de Reichardt à Croisette. Em 2022, a cineasta independente estava na competição oficial com a comédia dramática "Showing Up", mas não foi premiada.

Mas este ano, antes mesmo da estreia, críticos já apostam que ela poderia ser a primeira cineasta americana a levar a Palma de Ouro.