Em Gaza, população aguarda ajuda humanitária e paga cerca de R$ 260 no quilo de farinha com insetos

Segundo o Ministério da Saúde palestino, cerca de cem pessoas morrem diariamente vítimas dos bombardeios do Exército israelense. Desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023, quase 54 mil moradores do enclave foram mortos.

Os moradores de Gaza que resistem à ofensiva lutam para sobreviver em meio às ruínas do enclave. Mas, após quase três meses de bloqueio total, Israel cedeu à pressão internacional e autorizou a entrada de uma quantidade mínima de ajuda humanitária ? insuficiente para atender às necessidades da população.

Teïma, moradora de Gaza, diz que praticamente não come mais e, o pouco que tem, reserva para a filha de quatro anos.