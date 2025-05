Exposição intensiva de jovens a redes sociais influencia negativamente percepção de mudanças climáticas

O governo francês quer que a União Europeia restrinja as redes sociais a maiores de 15 anos. Neste contexto, o jornal Libération desta sexta-feira (23) traz uma reportagem especial sobre a exposição de adolescentes e jovens à desinformação sobre as mudanças climáticas.

Na semana passada, a secretária de Estado encarregada de Inteligência Artificial e Meios Digitais da França, Clara Chappaz, pediu ao Conselho Europeu que estudasse uma lei para exigir a verificação da idade dos usuários de redes sociais. A ofensiva francesa acontece após alerta sobre a exposição de jovens à desinformação.

De acordo com uma sondagem do instituto de pesquisa da União Europeia, o Eurobarômetro, de 2024, citada na reportagem, os chamados "nativos digitais", ou seja, as gerações que nasceram depois de 1980, são as mais expostas a fake news, logo depois dos maiores de 65 anos. Apesar de compartilharem menos estas informações, pessoas que têm 18 e 29 anos se informam sobre política e questões sociais majoritariamente pelas redes sociais como TikTok, Instagram e X, salienta Libération.