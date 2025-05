Morte de Sebastião Salgado: imprensa francesa homenageia um humanista "gigante da fotografia"

Apesar dos 81 anos de idade e dos problemas crônicos de saúde devido à malária, Salgado estava ativo nos últimos dias, dando entrevistas sobre a grande retrospectiva de sua obra que está em cartaz desde o começo de março no centro cultural Les Franciscaines, em Deauville, no norte da França. Até seus últimos dias de vida, ele respondeu a convites para novos trabalhos, do jeito intenso como sempre viveu.

Salgado também estava animado e orgulhoso com a estreia da exposição do filho Rodrigo Salgado, de 45 anos. Ele sofre de síndrome de Down e apresenta, pela primeira vez, uma combinação de 16 vitrais, 80 pinturas e algumas esculturas que destacam sua expressão artística intensa e poética na mostra "Rodrigo, uma vida de artista".

Apesar do choque com o falecimento do fotógrafo, a abertura da exposição foi mantida para 27 de maio na antiga igreja do Sacré-Cœur de Reims, agora transformada em um ateliê de artes, a uma hora de Paris. A curadoria foi de Lélia e Sebastião Salgado, que realizou a iluminação da mostra. A família estará presente no vernissage privado da exposição, neste sábado (24) às 15h, onde também será prestada uma homenagem ao fotógrafo.

Homenagens da imprensa francesa

Os jornais franceses destacam o imenso legado do fotógrafo brasileiro. Le Monde enfatiza a trajetória de Salgado como um fotógrafo que capturou a condição humana e os desafios ambientais. O jornal relembrou sua dedicação à Amazônia e seu impacto na conscientização global sobre questões sociais e ecológicas.

Libération destaca sua abordagem única para o fotojornalismo e sua capacidade de transformar imagens em narrativas poderosas sobre desigualdade e sofrimento humano.