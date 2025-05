Negociações entre EUA e Irã sobre programa nuclear são retomadas em Roma

Negociadores do Irã e dos Estados Unidos se reúnem nesta sexta-feira (23) em Roma para uma quinta rodada de discussões sobre o programa nuclear iraniano. As conversas, que começaram em abril, são as primeiras desde que Washington abandonou o acordo assinado em 2015 com o país.

As agências de notícias iranianas Tasnim, Fars e Isna informaram às 14h pelo horário local (9h em Brasília) o início das negociações, sob mediação de Omã, entre o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, e o enviado americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

A chegada dos negociadores na Embaixada de Omã em Roma teve a presença de manifestantes em frente ao prédio.