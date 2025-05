"Paris realmente é diferente", diz João Fonseca às vésperas de estreia em Roland-Garros

Desde que despontou nos torneios internacionais, João Fonseca é esperança de ver o Brasil de novo no topo do tênis profissional. Nesta sexta-feira (23), o atleta conversou com jornalistas sobre suas expectativas e a pressão de conquistar vitórias, aos 18 anos. O carioca é o principal nome do Brasil nesta edição do torneio de Roland-Garros, ao lado do experiente Thiago Monteiro e de Bia Haddad, única representante do país no feminino.

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

Ocupando atualmente a 65ª posição do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), João Fonseca disse que tenta não pensar na expectativa gerada em torno de seu nome. "É importante para mim agora focar na minha evolução, a minha equipe tenta me proteger de tantas demandas da mídia, de comparações", diz.