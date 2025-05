Quem tem direito à cidadania italiana após aprovação da nova lei proposta pelo governo Meloni?

A nova medida afeta milhões de brasileiros e tem o apoio da maioria dos membros dos partidos de direita e extrema-direita que compõem a coalizão de governo da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

Com a aprovação do texto, que ainda deve ser sancionado pelo presidente, as mudanças determinadas pelo decreto do governo, assinado em 28 de março, se tornam definitivas.

Antes, bastava ser descendente de uma pessoa nascida no país após março de 1861 (data da unificação da Itália), para solicitar a cidadania.

"Nós nos mobilizamos para conversar e para tentar convencer as autoridades italianas do impacto negativo que essa medida tem na relação dos ítalo-descendentes no mundo com a Itália", explicou o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca à RFI.

"Fizemos várias reuniões com representantes do parlamento, deputados e sobretudo senadores", explicou o diplomata brasileiro.

Ele diz que também conversou com representantes dos partidos e prefeitos de cidades, principalmente do Veneto, no norte do país, onde há uma demanda forte de brasileiros, "para sensibilizar as autoridades da necessidade de fazer alterações e emendas no projeto inicial". Mas as iniciativas diplomáticas, diz, não convenceram os parlamentares.