Seca histórica castiga norte da Europa e ameaça safras em plena fase de plantio

Na primavera deste ano no hemisfério norte, choveu muito menos do que o normal no norte da França, na Bélgica e em grande parte do Reino Unido. O resultado: solos ressecados, poeirentos em alguns pontos, e sementes que ainda não germinaram por falta de umidade.

"De um extremo ao outro"

No leste da Inglaterra, o agricultor Luke Abblitt revela estar "rezando por chuva", enquanto o Reino Unido enfrenta sua primavera mais seca em mais de 150 anos. "Estamos indo de um extremo ao outro: muita chuva no inverno e quase nada na primavera e no verão", explica.

Diante da nova realidade climática, Abblitt já se prepara para adaptar seus métodos de cultivo e considera investir em variedades de sementes mais resistentes à seca. A mudança no padrão das estações preocupa o setor agrícola europeu, que vê crescer os desafios ligados à crise climática.

Situação alarmante

No norte da Inglaterra, os níveis dos reservatórios estão "excepcionalmente baixos", segundo a Agência de Meio Ambiente britânica. Como resposta, agricultores começaram a irrigar mais cedo do que o habitual, de acordo com a União Nacional dos Agricultores (NFU), principal entidade do setor no Reino Unido. A organização pede investimentos urgentes em infraestrutura de armazenamento de água nas próprias propriedades rurais.