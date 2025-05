'Um privilégio estar vivo aos 80': disse Sebastião Salgado em uma de suas últimas entrevistas na França

"Parte de tudo isso"

"Descobri que sou parte de tudo isso", insistia Sebastião Salgado, 81 anos, na abertura da grande exposição Sebastião Salgado: Obras da Coleção da MEP, que homenageia não apenas suas séries icônicas de fotografias em preto e branco, mas também sua vida e seu olhar às vezes terno, às vezes dramático, e muitas vezes crítico sobre o mundo.

O evento, que fica em cartaz até 1° de junho, destaca um trabalho de mais de 40 anos percorrendo os quatro cantos do planeta, que resultou em trabalhos como "Exôdos" (1993-2000), sobre as grandes migrações humanas, "Gênesis" (2004-2011), sobre a natureza intocada do planeta, ou "A Mão do Homem" (1986-1992), sobre os trabalhadores, a precarização do trabalho artesanal e as grandes transformações do mundo industrial.

A retrospectiva, que faz parte do calendário de comemorações oficiais do ano do Brasil na França, conta com a parceria da Maison Européenne de la Photographie (MEP), entidade que apoiou o fotógrafo brasileiro desde o início de sua carreira, quando trocou a formação de economista em Londres pelas lentes que imortalizariam grandes momentos da humanidade, dos animais e da natureza.

"Não sou um ser que domina o que está em volta, eu sou parte de tudo isso, dos minerais, dos vegetais", dizia Salgado, quando questionado sobre o que aprendeu ao realizar a série "Gênesis", que ele afirma ter "reacendido sua esperança na vida e no planeta".

Legado

Sebastião Salgado deixa um legado único em imagens de suas centenas de viagens pela floresta amazônica e também por diversas regiões do planeta ? de Ruanda à Indonésia, da Guatemala a Bangladesh ? capturando com sua lente tragédias humanas como a fome, as guerras e os êxodos massivos.