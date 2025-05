Apagão elétrico em Cannes prejudica Festival de Cinema e deixa 160 mil residências sem luz

No Palácio dos Festivais, as exibições puderam ser retomadas graças a um gerador. O sistema de fornecimento de energia independente permitirá que todos os eventos e exibições programados para hoje sejam realizados. "No entanto, as exibições planejadas no Cineum estão temporariamente suspensas e serão retomadas assim que o fornecimento de energia for restabelecido", acrescentaram os organizadores, de acordo com o canal France 3.

Os serviços da Rede de Transmissão de Eletricidade (RTE), operadora local, estimam que 160.000 casas estão sem energia e trabalham para restabelecer o abastecimento.

Alguns moradores tiveram que pular o portão para sair de suas casas. "Será como Portugal? Será um ataque de hackers?" se perguntavam grupos de moradores do lado de fora de seus prédios.

No dia 28 de abril, uma queda de energia generalizada afetou a maior parte da Península Ibérica.

Segundo fontes da área de segurança, a pane que atingiu Cannes foi causada por um incêndio, provavelmente de origem criminosa, ocorrido durante a noite em uma subestação de alta tensão na localidade de Tanneron.

As comunicações telefônicas também são difíceis nesse momento na região. No início da tarde, a energia começou a ser restabelecida.