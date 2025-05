Bombadeio israelense mata nove filhos de um casal de médicos palestinos em Gaza

Ataques noturnos

Na manhã de sábado, a Defesa Civil de Gaza anunciou a morte de mais seis pessoas incluindo dois menores, em ataques aéreos noturnos no centro e no sul do território palestino. Houve pelo menos 71 mortes na sexta-feira em diversas áreas do enclave, de acordo com a mesma fonte.

Na madrugada de sábado, quinze caminhões do Programa Mundial de Alimentos foram saqueados na Faixa de Gaza. "Finalmente, a ajuda humanitária está chegando", mas o que Israel autorizou é "apenas uma pitada de ajuda quando um dilúvio é necessário", disse o Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, na sexta-feira a jornalistas.

(Com RFI e AFP)