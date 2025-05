"O Agente Secreto" pode dar segunda Palma de Ouro ao Brasil, 63 anos após "O Pagador de Promessas"?

O longa brasileiro, protagonizado por Wagner Moura, liderava os palpites dos críticos franceses até quarta-feira (21). No ranking da revista "Le Film Français", "O Agente Secreto" era considerado o favorito à Palma de Ouro por cinco críticos, contra quatro para Sirât, empatado com "Um Simples Acidente".

A imprensa americana também apostava no filme brasileiro que se passa em 1977, em Recife, durante a época da Ditadura Militar. Para a "The Hollywood Reporter", o longa de Kleber Mendonça Filho é "sem dúvida um dos melhores do ano".

A entrada na competição do norueguês "Sentimental Value" (Valor Sentimental) na quarta-feira, aplaudido por 19 minutos após a estreia, "mudou drasticamente" o quadro, avalia o crítico e editor-chefe do portal Omelete, Guilherme Jacobs.

"Durante muitos dias não parecia haver um favorito franco. Isso mudou depois da estreia do "Sentimental Value", não só por conta dos 19 minutos de aplausos contínuos, mas particularmente porque essa recepção foi acompanhada por uma recepção crítica de muito louvor", diz Jacobs.

"Tratado entre arte e vida pessoal"

O longa conta a história de um diretor de cinema que volta a encontrar as filhas durante vários anos de ausência. Ele quer rodar um novo filme e convida a filha, atriz renomada de teatro, para atuar. As filmagens de passam principalmente na casa familiar, lugar de memória da família.