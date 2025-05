"O Agente Secreto" recebe dois prêmios independentes no Festival de Cannes

O filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi recompensado na tarde deste sábado (24) com dois prêmios independentes: o FIPRESCI, da crítica internacional e o "Art et Essai", dos exibidores independentes da França. Premiação foi anunciada poucas horas antes da cerimônia de encerramento do Festival de Cannes, confirmando as chances de uma recompensa do longa pelo juri presidido por Juliette Binoche.

A FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) reúne jornalistas de mais de 50 países. O "Art et Essai" é concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai). Em comunicado, a FIPRESCI esplicou que escolheu o filme por sua "generosidade romanística e épica; um filme que permite digressão, diversão, humor e caráter para evocar um tempo e lugar e uma história rica, estranha e profundamente preocupante de corrupção e opressão".

O texto diz ainda que "O Agente Secreto" "faz suas próprias regras. É pessoal, mas universal, e mergulha o público no mundo do Brasil governado pelos militares em 1977 e o mundo das pessoas boas em tempos ruins."