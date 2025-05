Parentes e amigos de Sebastião Salgado homenageiam o fotógrafo na França, em exposição do filho Rodrigo

Sebastião Salgado morreu em decorrência de uma leucemia grave, provocada por complicações da malária que ele contraiu em 2010 na Indonésia, quando trabalhava para o projeto Gênesis. A notícia do falecimento foi divulgada pela Academia francesa de Belas Artes, da qual o brasileiro fazia parte desde 2017.

O fotógrafo continua sendo homenageado neste momento na França com uma retrospectiva reunindo 166 de suas obras no centro cultural Les Franciscaines, em Deauville, na região da Normandia, no norte do país. Uma outra homenagem a ele está marcada para acontecer na cidade no dia 1° de junho.

As mensagens de condolências e homenagens a Sebastião Salgado vêm de várias partes do mundo.

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) reagiu à morte do fotógrafo que comparou a uma "voz incontornável na denúncia das injustiças sociais que forçam milhões de pessoas a se deslocar". Segundo a entidade, o brasileiro ficou conhecido mundialmente por seu trabalho engajado, como "um cronista das rotas forçadas, mostrando que o deslocamento humano é uma questão que interpela a todos, uma responsabilidade compartilhada e que requer solidariedade para esta causa verdadeiramente humana".