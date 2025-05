Síria comemora formalização do fim das sanções impostas pelos Estados Unidos

Segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Síria, o levantamento das sanções americanas é um passo positivo na direção certa para reduzir o sofrimento econômico e humanitário do país.

"A República Árabe Síria saúda a decisão do governo dos EUA de suspender as sanções impostas à Síria e ao seu povo por muitos anos", disse o Ministério das Relações Exteriores da Síria. O país está mergulhado em uma grave crise econômica.

Novos investimentos

Donald Trump disse que queria "dar às novas autoridades em Damasco uma chance de grandeza".

Governada pelo clã Assad há décadas, a Síria está sujeita a sanções internacionais desde 1979. Essas sanções se intensificaram depois que o regime de Bashar al-Assad reprimiu os protestos pró-democracia, em 2011, desencadeando a guerra.

As sanções internacionais são um obstáculo à recuperação da economia síria. A sua retirada permitirá o retorno dos investimentos, enquanto as autoridades do país trabalham para encontrar recursos para projetos de reconstrução.