Ucrânia sofre ataque de drones russos em larga escala em meio à troca de prisioneiros

"Somente sanções adicionais direcionadas a setores-chave da economia russa forçarão Moscou a cessar fogo", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no sábado, no X, acrescentando que "a causa do prolongamento da guerra está em Moscou".

Cessar-fogo distante

Os ataques ocorrem em meio a uma troca de prisioneiros, acordada em Istambul, em meados de maio, o único resultado tangível das primeiras negociações diretas entre russos e ucranianos.

Cerca de 400 soldados e civis ucranianos e russos foram libertados na sexta-feira. A Rússia anunciou no sábado que 307 soldados russos capturados foram trocados pelo mesmo número de soldados ucranianos, marcando a segunda fase de uma troca recorde de prisioneiros entre Kiev e Moscou.

Em um comunicado citado pela AFP, o Ministério da Defesa russo informou que os soldados estão atualmente em Belarus, onde recebem "assistência médica e psicológica".

Em dois dias, 697 pessoas foram repatriadas. "Esperamos que a troca continue amanhã", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na rede X.