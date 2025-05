Assassinato de George Floyd: cinco anos depois, a reforma da polícia dos EUA está paralisada

Os Estados Unidos lembram neste domingo (25) a morte do afro-americano George Floyd, morto há exatos cinco anos por um policial branco em Minneapolis, um evento que gerou enormes protestos no país e deram novo impulso ao movimento Black Lives Matter (BLM). Os participantes sonhavam em resolver problemas profundamente enraizados no país, como o racismo, a brutalidade policial e a desigualdade sistêmica. Cinco anos após a morte de George Floyd, o New York Times revela que o número de assassinatos cometidos por policiais cresce nos Estados Unidos.

A imagem correu o mundo. Em 25 de maio de 2020, George Floyd morreu asfixiado sob o joelho do policial Derek Chauvin, após implorar para que ele aliviasse a pressão: "Não consigo respirar". Suas últimas palavras, filmadas por pedestres, causaram um choque nos Estados Unidos e internacionalmente.

Uma cerimônia de homenagem acontecerá hoje no local onde o homem de 46 anos foi morto sufocado. O espaço agora foi renomeado George Floyd Square (praça George Floyd).