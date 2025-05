Roland-Garros homenageia Rafael Nadal, o maior vencedor da história do torneio

Palavras carinhosas foram dirigidas aos preparadores físicos que o ajudaram a superar os momentos difíceis, em referência a muitas lesões durante sua carreira. Rafael Nadal se emocionou particularmente ao lembrar de seus avós, especialmente os já falecidos, de quem diz sentir muitas "saudades" . O atleta dedicou um agradecimento especial ao seu tio e treinador Toni, presente na cerimônia, que moldou o perfil do atleta

"O que vivemos nem sempre foi fácil, mas sem dúvida, valeu a pena", afirmou. "Você foi o melhor treinador que poderia ter tido" , acrescentou.

Rafael homenageou ainda sua esposa, Mary, que sempre o apoiou: "Você é meu amor, a melhor companheira da minha vida. Com sua compreensão e apoio, tudo foi menos complicado". Em referência à sua dedicação também ao filho do casal, Rafa acrescentou: "A energia e a felicidade que nos oferece diariamente tornaram as coisas menos difíceis", disse. Aos seus pais, também presentes na tribuna principal da quadra, ele agradeceu pela educação e apoio que sempre o dedicaram.

Nadal terminou o seu discurso em francês, agradecendo aos franceses pelas emoções vividas não apenas no torneio, mas com as homenagens como a estátua erguida no complexo esportivo e a tocha recebida das mãos de Zinedine Zidane, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Vocês me fizeram sentir como um francês a mais. Minhas lembranças sempre estarão conectadas com esse lugar e com esse povo",concluiu.

"Big Four"

A cerimônia seguiu com a entrada de várias pessoas que trabalham no torneio, como catadores de bolas, assim como responsáveis pelos transportes dos atletas, das relações com os torcedores, e demais colaboradores dos bastidores do torneio. A homenagem dos profissionais levou o ex-atleta às lagrimas.