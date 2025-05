Thiago Monteiro perde na estreia e é eliminado em Roland-Garros

No terceiro set, Thiago saiu atrás, mas conseguiu a reação. Após empatar o duelo em 4/4, virou o jogo e fechou em 6/4, alimentando suas esperanças.

"No terceiro set, passei a sacar melhor, a impor mais o volume de jogo agressivo, eliminando um pouco mais os erros também", explicou.

No set seguinte, Thiago levou a disputa para o tie break e novamente conseguiu reverter o placar desfavorável salvando três matchs points antes de fechar o set com 7/6 (8-6). "Cada game era uma batalha, me mantive positivo mentalmente, buscando as soluções e acreditando que as coisas podiam se encaixar um pouco mais para mim", justificou.

Virada não aconteceu

No quinto e decisivo set, o brasileiro, atual 131 do ranking mundial, sentiu a quebra de saque no início e não conseguiu se recuperar e ter forças para nova virada, perdendo facilmente em 6/1, dando adeus ao torneio francês.

"Após o break, ele se sentiu mais solto de novo, entrando bem nos pontos, tornando mais difícil o que eu vinha fazendo antes. Ele teve todos os méritos, subiu o nível e mereceu a vitória", afirmou o tenista brasileiro que teve a sua melhor participação no saibro parisiense em 2020, quando chegou à terceira rodada.