Ucrânia e Rússia realizam troca de prisioneiros; UE pede "forte pressão internacional" contra Moscou

A Rússia e a Ucrânia trocaram 303 prisioneiros de guerra neste domingo (25), na terceira e última fase de um acordo sobre uma troca de 1.000 prisioneiros acertado durante as negociações diretas entre os dois países, realizadas em Istambul, há cerca de dez dias. A União Europeia (UE) pediu pressão internacional contra Moscou.

"Conforme os acordos russo-ucranianos concluídos no dia 16 maio em Istambul, no período de 23 a 25 de maio, as duas partes realizaram a troca de 1.000 pessoas por 1.000 pessoas", escreveu o Ministério da Defesa da Rússia.

No Telegram, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou o retorno à Ucrânia de 303 soldados e civis que estavam detidos pelos russos. "Hoje, os guerreiros das nossas Forças Armadas, da Guarda Nacional, Patrulha de Fronteira e Serviço de veículos especiais de transporte estadual estão voltando para casa", disse ele.