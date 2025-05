"Um prêmio muito bonito", comemora Kleber Mendonça Filho após 2 recompensas em Cannes

O brasileiro "O Agente Secreto" era um dos favoritos dos críticos e o júri, presidido pela atriz Juliette Binoche, recompensou duplamente o filme.

Wagner Moura conquistou a palma de melhor interpretação masculina. O ator brasileiro, muito elogiados por sua atuação como Marcelo/Hermano, não estava presente e a recompensa, entregue por Rossy de Palma, foi recebida pelo cineasta Kleber Mendonça Filho. O pernambucano recebeu das mãos do veterano Claude Lelouche o prêmio de Melhor Direção desta edição.

Logo após a premiação, Kleber Mendonça Filho disse à RFI se sentir muito feliz. "O Wagner Moura é um grande ator, é uma grande pessoa. O reconhecimento dele já me deixou extremamente feliz por ele e orgulhoso do trabalho que nós fizemos juntos. Mas aí uns 10 ou 15 minutos depois veio o prêmio de melhor diretor. Olhando a história do festival de Cannes, é um prêmio muito bonito", comemorou na entrevista a Melissa Barra.

"O Agente Secreto" se passa em Recife em 1977 e explora as tensões políticas da época da Ditadura Militar brasileira. A trama acontece "em uma época cheia de pirraça", aponta uma legenda no início do filme. O longa segue o retorno do professor universitário Marcelo a Recife que quer se reencontrar com a família.

Essa é a primeira colaboração entre Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura.

O cineasta pernambucano revelou que essa foi também a primeira vez que escreveu um papel especialmente para um ator.