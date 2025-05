Zelensky pede que aliados aumentem 'pressão' por um cessar-fogo da Rússia após novos ataques na Ucrânia

Leia tambémReunião para negociações diretas entre Ucrânia e Rússia na Turquia termina sem acordo de cessar-fogo

Troca de prisioneiros Kiev-Moscou

Em Moscou, o prefeito Sergei Sobyanin informou que mais de uma dúzia de drones ucranianos sobrevoaram a capital russa, mas não houve vítimas. Quatro aeroportos da capital russa, incluindo o principal, Sheremetyevo, foram temporariamente fechados e, em seguida, reabertos no início do domingo, de acordo com a agência nacional de aviação Rossaviatsia.

Por sua vez, como no dia anterior, o exército russo declarou em um comunicado à imprensa que havia atacado empresas do "complexo militar-industrial" ucraniano durante a noite.

Desde meados de fevereiro, o governo dos EUA de Donald Trump tem feito repetidos apelos por um cessar-fogo e, para isso, entrou em contato com Moscou, mas até agora sem nenhum resultado convincente.

Após os ataques denunciados por Zelensky, a Rússia anunciou no domingo que 303 soldados russos capturados foram trocados pelo mesmo número de militares ucranianos, marcando a terceira e última fase de uma troca recorde de prisioneiros entre Kiev e Moscou.