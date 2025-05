Agricultores mobilizam tratores em Paris em meio à polêmica sobre retorno de inseticidas proibidos

A FNSEA, maior federação agrícola francesa, e o sindicato dos Jovens Agricultores convocaram uma ação nesta segunda-feira (26) em frente à Assembleia Nacional, em Paris, para protestar contra o que eles acreditam ser uma "obstrução" por parte de deputados do partido de esquerda radical França Insubmissa (LFI) e da bancada ecologista social a uma proposta de lei que visa "remover restrições" à profissão agrícola.

As duas entidades criticam as cerca de 3.500 emendas ao projeto de lei, incluindo 1.500 dos ecologistas e 800 da esquerda radical. Segundo o jornal Le Monde, a proposta de lei atualmente em discussão não é unanimidade entre os agricultores. Na sexta-feira, a Confederação Camponesa, terceiro maior sindicato agrícola do país, reafirmou sua oposição ao texto, chamando-o de "completamente retrógrado" e afirmando que ele beneficiaria "apenas uma pequena parte do agronegócio".

"Essa lei é como dar um tiro no próprio pé. Ela vai acelerar a concentração das fazendas", declarou Fanny Métrat, porta-voz do sindicato, criticando o "mito da unidade camponesa, que supostamente falaria com uma só voz".