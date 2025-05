Após conversa com líder da UE, Trump adia tarifas de 50% contra o bloco até 9 de julho

"Concordei com a prorrogação para o dia 9 de julho de 2025. Foi um privilégio fazê-lo", ressaltou. Von der Leyen afirmou que eles tiveram uma "boa conversa", mas que a União Europeia precisaria até julho para negociar um acordo. "A Europa está pronta para avançar nas negociações de forma rápida e decisiva", escreveu na rede social X.

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world's most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9. ? Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025

É possível que as negociações comerciais entre a UE e os EUA ganhem novo fôlego, mas, se não forem bem-sucedidas, o bloco europeu já sinalizou que pretende implementar contramedidas para compensar os prejuízos econômicos. Na semana passada, o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, disse que qualquer potencial acordo comercial entre Bruxelas e Washington deve ser baseado "no respeito e não em ameaças".

Mas, com Trump, nunca se sabe. A ameaça tarifária pode ser vista como uma manobra já que as negociações com Washington estão praticamente paralisadas. Segundo o jornal britânico Financial Times, os EUA estão pressionando a União Europeia a reduzir unilateralmente tarifas sobre produtos americanos, afirmando que, sem essas concessões, o bloco não avançará nas negociações nem evitará as tarifas "recíprocas" de 20%.

Caso as negociações comerciais com Washington fracassem, a Comissão Europeia planeja impor tarifas adicionais no valor de € 95 bilhões sobre uma lista de produtos importados dos EUA. Bruxelas também ressaltou que pretende abrir um processo na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos sobre as chamadas tarifas recíprocas, que, de acordo com o bloco, "violam as regras fundamentais da OMC".

Ritmo lento

No início da semana passada, a União Europeia enviou uma nova proposta a Washington para impulsionar as negociações comerciais com os EUA. Apesar de incluir temas de interesse dos negociadores americanos, a iniciativa parece não ter agradado à administração Trump. Além disso, o Wall Street Journal informou que assessores do republicano disseram que Trump está nervoso com o ritmo lento das negociações, provocado pelas diferentes prioridades dos Estados-membros do bloco.