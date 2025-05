Bombardeios israelenses matam dezenas em Gaza e atingem escola que abrigava deslocados

Pelo menos 52 pessoas morreram nesta segunda-feira (26) em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, segundo a Defesa Civil palestina. Entre as vítimas, 33 estavam na escola Fahmi AlJarjaoui, na Cidade de Gaza, que abrigava deslocados, onde o Exército de Israel afirma ter atacado "terroristas" que operavam perto do estabelecimento. As ofensivas ocorrem em meio à intensificação da campanha militar israelense no enclave palestino.

Segundo Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil, o bombardeio também deixou dezenas de feridos, a maioria crianças. O Exército israelense afirma que o alvo do ataque era o centro de comando do Hamas e acusa o grupo de usar escolas e hospitais como base.

Outras 19 pessoas morreram em um bombardeio israelense a uma casa em Jabalia, no norte do enclave. Israel também confirmou o lançamento de três projéteis a partir do sul do território palestino — um foi interceptado e dois caíram dentro da própria Faixa de Gaza.