'Briguinha de casal': presidência da França se pronuncia sobre vídeo que mostra suposto tapa de Brigitte em Macron

O Palácio do Eliseu - sede da presidência francesa - negou inicialmente, mas acabou confirmando depois. Em um vídeo divulgado por várias agências de notícias estrangeiras e amplamente compartilhado nas redes sociais, é possível ver Emmanuel Macron tendo o rosto empurrado na entrada do avião ao chegar, no domingo (25), no aeroporto de Hanói, no Vietnã, onde o chefe de Estado francês inicia sua turnê pelo Sudeste Asiático. Na imagem, vê-se claramente a manga do terno vermelho da primeira-dama durante o gesto.

No momento em que a porta do avião se abre, o chefe de Estado aparece recuando com um gesto brusco, enquanto uma mão ? a de sua esposa, Brigitte Macron, vestida de vermelho ? parece tentar empurrá-lo na altura do rosto. O presidente percebe imediatamente que está sendo filmado, sorri e faz um rápido aceno com a mão.

Veja a íntegra do vídeo: