Cuba acusa EUA de planejar rompimento de relações entre os dois países, restabelecidas em 2015

Também se reuniu com empresários e líderes religiosos, e convida todos os cubanos que desejam falar com ele a lhe escreverem por e-mail, uma prática que considera "muito importante para entender um país e seu povo", disse em um vídeo divulgado pela embaixada.

Entre os opositores com quem se reuniu estão José Daniel Ferrer; a líder das Damas de Branco, Berta Soler; Guillermo Fariñas, vencedor do Prêmio Sakharov do Parlamento Europeu em 2010; e Martha Beatriz Roque, ganhadora do Prêmio Internacional às Mulheres de Coragem, concedido pelos EUA, em 2024.

A embaixada americana publica na rede social X fotos de encontros que, segundo Havana, violam a Convenção de Viena e o acordo de restabelecimento das relações diplomáticas de 2015, o que Hammer nega.

"A operação 'Hammer', da qual somos testemunhas nas últimas semanas, aponta para um novo episódio de rarefação premeditada por meio da interferência mais crua e eloquente, que não esconde a autoria e o apoio do secretário de Estado Marco Rubio", especificou o Cubadebate.

Entregador de mensagens

Em seu texto, o portal definiu o chefe diplomático como "sem controle, um mensageiro de encomendas, um entregador de promessas e dinheiro em troca de servilismo e confronto com o governo".