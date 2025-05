Donald Trump diz que Putin está "completamente louco" após novos ataques da Rússia contra a Ucrânia

O presidente americano Donald Trump declarou neste domingo (26), após novos ataques russos contra a Ucrânia, que Vladimir Putin "está completamente louco", alertando que qualquer tentativa de conquistar todo o território ucraniano levaria à "queda" da Rússia. Trump diz querer um fim rápido da guerra, mas, apesar do otimismo que demonstrou na última segunda-feira após uma ligação de quase duas horas com Putin, os bombardeios se intensificaram, resultando em 13 mortos do lado ucraniano.

"Eu sempre tive um ótimo relacionamento com o presidente russo Vladimir Putin, mas algo aconteceu com ele. Ele está completamente LOUCO!", escreveu Donald Trump na rede social Truth Social. "Sempre disse que ele queria TODA a Ucrânia, não apenas uma parte, e talvez isso esteja se confirmando, mas se ele fizer isso, isso levará à queda da Rússia!", acrescentou.