Irã rejeita proposta dos EUA para Teerã suspender programa de enriquecimento de urânio

O acordo, que ficou praticamente obsoleto com a saída dos Estados Unidos, pretendia impedir que o Irã desenvolvesse seu programa nuclear em troca da suspensão de sanções internacionais.

O presidente americano, Donald Trump, que pressiona Teerã a alcançar um acordo, ameaça bombardear o Irã em caso de fracasso da diplomacia.

As negociações com o Irã foram "muito, muito boas", declarou Trump à imprensa no domingo em Nova Jersey, antes de embarcar no Air Force One para retornar a Washington.

"E não sei se vou anunciar algo bom ou ruim nos próximos dias, mas tenho o pressentimento de que será algo bom. Tivemos alguns avanços reais, avanços importantes", acrescentou.

O porta-voz da diplomacia iraniana anunciou nesta segunda-feira que um funcionário da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a autoridade nuclear da ONU, visitará o país nos próximos dias.

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, viajará nesta semana a Omã, que atua como mediador entre Irã e Estados Unidos. "É natural que as negociações entre Irã e Estados Unidos sejam discutidas durante a visita", destacou o porta-voz, Esmail Baghai.