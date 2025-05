Justiça alemã condena ex-executivos da Volkswagen a penas de prisão por fraude no caso "dieselgate"

Entre os condenados, Jens H. recebeu a pena mais severa: quatro anos e meio de prisão. Hanno J. foi sentenciado a dois anos e sete meses em regime fechado. Já Heinz-Jakob Neusser, ex-diretor de desenvolvimento técnico da montadora, foi condenado a um ano e três meses com sursis, enquanto Thorsten D. recebeu um ano e dez meses, também com sursis.

Todos os réus poderão recorrer da decisão. Eles respondiam por fraude em grupo organizado, acusação ligada à instalação de softwares que manipulavam os testes de emissão de poluentes em veículos a diesel.

"As autoridades responsáveis pela certificação dos veículos não foram informadas de que as emissões eram muito mais altas em condições reais de uso", afirmou o juiz Christian Schütz. "É claro que isso era ilegal", concluiu, durante a leitura da sentença.

Histórico de um escândalo global

O escândalo do "dieselgate" estourou em setembro de 2015, após investigações das autoridades dos Estados Unidos revelarem que milhões de veículos da Volkswagen estavam equipados com dispositivos que burlavam os testes ambientais. A fraude permitia que os veículos aparentassem ser menos poluentes do que realmente eram.

Apesar da gravidade do caso, o julgamento dos envolvidos na Alemanha só começou em 2021, com diversas contradições entre depoimentos de acusados e testemunhas ? mais de 150 pessoas foram ouvidas ao longo do processo.