Países da UE pedem revisão de lei contra desmatamento apesar da destruição de florestas tropicais

Onze países da União Europeia pediram nesta segunda-feira (26) a revisão da lei contra o desmatamento ou um novo adiamento da sua entrada em vigor, prevista para o fim de 2025.O texto foi escrito por representantes do Luxemburgo e da Áustria e apoiado por nove outros países. Eles ressaltam que as condições impostas a agricultores e silvicultores são "elevadas ou até impossíveis de implementar".

Segundo o documento apresentado no Conselho de Ministros da Agricultura em Bruxelas, as exigências são "desproporcionais em relação ao objetivo do regulamento, que é impedir o desmatamento onde ele realmente ocorre". Os países propõem a criação de uma categoria de "países de risco zero" de desmatamento, que ficariam isentos de obrigações e controles.

A legislação, já adiada uma vez sob pressão de países como Brasil, EUA e Alemanha, exige que empresas importadoras de produtos como cacau, café, soja, óleo de palma e madeira comprovem a rastreabilidade por meio de dados de geolocalização e imagens de satélite fornecidas pelos produtores.