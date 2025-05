Venezuela: partido de Maduro vence legislativas em eleição boicotada pela oposição

O partido do presidente venezuelano Nicolás Maduro venceu neste domingo (25) as eleições legislativas e regionais, marcadas pela prisão de 70 pessoas e pelo boicote da maioria da oposição, que acusou o governo de fraudar as eleições presidenciais, há dez meses.

De acordo com os dados oficiais divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) durante a noite, o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) venceu em 23 dos 24 estados, perdendo apenas em Cojedes, no centro-oeste.