Alemanha libera uso ilimitado de armas de longo alcance pela Ucrânia contra alvos na Rússia

O chanceler alemão, Friedrich Merz, anunciou na segunda-feira (26) que os principais aliados ocidentais da Ucrânia ? incluindo a Alemanha ? deixaram de impor restrições ao alcance das armas fornecidas a Kiev. A declaração marca uma mudança significativa na postura de Berlim em relação ao apoio militar à Ucrânia, embora Merz não tenha detalhado como essa decisão afetará os futuros envios de armamento.

"Não há mais limites de alcance para as armas entregues à Ucrânia. Nem pelos britânicos, nem pelos franceses, nem por nós. Nem pelos norte-americanos", afirmou o chanceler alemão durante entrevista à emissora pública WDR, em Berlim. "Isso significa que a Ucrânia agora pode se defender atingindo, por exemplo, posições militares na Rússia ? o que, até pouco tempo atrás, não ocorria, salvo exceções. Agora, pode fazê-lo."

Friedrich Merz, que assumiu o cargo no início de maio, não especificou se essa mudança incluirá o envio dos mísseis de longo alcance Taurus, que têm capacidade para atingir alvos a mais de 500 km de distância. Sob a liderança do ex-chanceler Olaf Scholz, a Alemanha ? segundo maior doador de ajuda militar à Ucrânia ? se recusou a fornecer os Taurus, temendo uma escalada no confronto com Moscou.