Beatriz Haddad Maia perde em estreia em Roland-Garros; João Fonseca é esperança do Brasil

Mesmo com o apoio da torcida brasileira presente em Paris nesta terça-feira (27), a tenista Beatriz Haddad Maia não conseguiu superar a americana Hailey Baptiste na sua estreia pela chave principal feminina de Roland-Garros. A paulistana chegou a ficar na frente no placar, mas perdeu de virada por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 1/6. Com a derrota de Bia, o carioca João Fonseca concentra agora toda a esperança do Brasil no torneio de simples do Grand Slam francês.

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, 28 anos, (23ª do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais) estreou no torneio de Roland-Garros esta manhã pela 1ª rodada da competição contra a americana Hailey Baptiste, número 70 do mundo. As duas já haviam enfrentado uma vez no saibro parisiense, durante o Challenger de Paris em 2022, com vitória de Bia por 2 sets a 1.