Comemoração do Liverpool termina em tragédia: carro atropela multidão e deixa quase 50 feridos

O Reino Unido acordou nesta terça-feira (27) abalado pelas cenas de "horror" que ocorreram em Liverpool, quando um carro avançou sobre a multidão que celebrava o título de campeão do clube de futebol local da 1ª divisão inglesa, deixando quase 50 feridos, sendo que quatro deles se encontram em estado grave.

No dia seguinte ao incidente, que a polícia local não está tratando como terrorista, as manchetes dos jornais britânicos exibem grandes fotos dos feridos evacuados, muitos vestindo o cachecol vermelho do Liverpool, o famoso time do noroeste da Inglaterra, e imagens impressionantes captadas por testemunhas do veículo escuro que atropelou a multidão. O motorista foi preso.

Os termos usados nas manchetes refletem o sentimento geral: "Horror quando carro atinge torcedores", destaca o tabloide The Sun; "Horror na parada de Liverpool", no Times; "Euforia e depois horror", no Daily Mirror; "Carnificina na parada", no Daily Mail; "A glória do Liverpool se transforma em horror", no Telegraph.